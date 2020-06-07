تعز: لجنة الطوارئ تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 المستجد.



وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنه تم اليوم (السبت) فحص 20 حالة مشتبهة وكانت النتيجة، 12حالة إيجابية (مصابة)، و8 حالة سلبية.



وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا بالمحافظة بلغ 96 حالة بينها 24 وفاة، وخمس حالات تعاف.



وذكرت أن الحالات النشطة بلغ عددها 67 حالة، وتتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة وإشرافها.

وأمس الجمعة، حذّر الناطق باسم لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز، الدكتور أحمد منصور، من زيادة تفاقم الوضع في المحافظة مع انتشار الحميات وفايروس كورونا المستجد.

وقال منصور في تصريح صحفي إن "عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية أدى الى حدوث كارثة" مشيرًا إلى أن كورونا انتشر بالمحافظة بشكل كبير.



