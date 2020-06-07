استقبل مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، رحلة جوية قادمة من الامارات على متنها 293 يمنياً من العالقين في دولة الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على "تويتر"، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن "مطار الريان في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) استقبل رحلة دولية قادمة من دولة الإمارات وعلى متنها 293 مواطناً يمنياً من العالقين في الخارج".



وأضافت أن إجلاء العالقين من الإمارات جاء وفق بروتوكول إعادة العالقين اليمنيين في الخارج.



وسبق هذه الرحلة رحلتين لعالقين في الأردن استقبلهما مطار سيئون، ورحلة بحرية أولى لعالقين في جيبوتي، إضافة إلى خروج مئات العالقين في السعودية عبر منفذ الوديعة البري.



وفي أواخر مايو الماضي، أقرت الحكومة اليمنية، بروتوكول إعادة العالقين وقامت بإعادة تفعيل المطارات واستقبال الرحلات الجوية عبر شركة طيران اليمنية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج، منذ توقف حركة الطيران عالمياً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الريان بحضرموت يستقبل 293 من العالقين اليمنيين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.