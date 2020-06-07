ذمار: مليشيا الحوثي تختطف مواطن و3 من أبناءه

خطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، مواطناً و3 من أبناءه ـ جميعهم أطفال ـ من منزلهم في قرية الشرم السافل بمديرية عتمة غربي ذمار، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وقالت مصادر محلية تحدثت لـ "يمن شباب نت" إن الحوثيين اقتحموا منزل المواطن "عبده الحاج محمد الدمنة " بثلاث عربات عسكرية يقودها المشرف الحوثيين الأمني بالمنطقة" أبو أشرف السماوي" ونهبوا محتوياته وقاموا باختطافه مع ثلاثة من أطفاله (طارق، رشيد، سفيان).



وسبق للمليشيا اختطاف عدد من أهالي القرية بتهم موالاتهم للدولة والحكومة الشرعية، وفق المصادر المحلية.



وكثفت مليشيات الحوثي الانقلابية، من عمليات الاختطافات بحق فئات مختلفة من أبناء محافظة ذمار تحت ذرائع مختلفة من بينها عدم موافقتهم الانخراط في صفوفها للقتال وتهم موالاة الحكومة الشرعية.



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