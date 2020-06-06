شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أبرز علماء اللغويات في اليمن.. وآخر رسالة كتبها قبل وفاته بكورونا "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كتب علامة اللغة العربية والتفسير في اليمن الشيخ الدكتور عبدالواحد الخميسي رسالة قبل يومين فقط من وفاته اثر اصابته بفيروس كورونا.

واعلن عن وفاة الدكتور الخميسي امس الجمعة في صنعاء بعد اصابته بكورونا.

وفي اخر رسالة للدكتور الخميسي (اطلع عليها مأرب برس) على صفحته في فيسبوك؛ كان قد طلب فيها، من يدله على دكتور في صنعاء يأتمنه على نفسه ليذهب اليه بعد ان بدأت تظهر عليه اعراض فيروس كورونا.

وقال الخميسي:« الإخوة الكرام الأعزاء.. من يعرف منكم طبيبا مأمونا في صنعاء, نذهب إليه للعلاج فقد طلعنا تحاليل فقالوا: إنها التهابات في الصدر, والآن تأزم وضع المرض.. فنرجو ممن يعرف طبيبا مختصا في الالتهابات الصدرية.أن يرشدنا إليه, ونرجو منكم الدعاء والمسامحة.. أخوكم عبد الواحد الخميسي».

بعدها توفي العلامة الخميسي في منزله بصنعاء وعزاه كبار علماء المسلمين وشخصيات يمنية وعربية.

وتعيش صنعاء ومحافظات يمنية اخرى وضعا كارثيا مع تفشي فيروس كورونا في ظل انهيار تام للخدمات الصحية وامتلأ المستشفيات باعداد كبيرة من حالات الاشتباه بكورونا ووفاة العديد ممن ظهرت عليهم اعراض المرض واغلبهم توفوا في منازلهم ولم يجدوا ادنى رعاية صحية.

السيرة الذاتية للدكتور عبد الواحد الخميسي كما كتبها هو بنفسه:

أولاً: المعلومات الشخصية:

الاسم: د/ عبد الواحد بن عبد الله علي الخميسي.

محل الميلاد: الخميسين – حجة.

تاريخ الميلاد: 1967م.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

محل الإقامة: صنعاء.

ثانياً: النشأة وطلب العلم:

نشأت في كنف والدي الشيخ عبد الله بن علي الخميسي الفقيه اللغوي المفسر وأخذت عليه كثيراً من العلوم الشرعية متوناً وشروحاً، فمن المتون: متن الآجرومية بشرحه، ومتن الألفية – ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، في النحو، وفي الفقه متن الزبد لابن رسلان بشرحه مواهب العمد، وأيضاً: زاد المستقنع في اختصار المقنع، وشرح أبي شجاع للقاسمي وغيرها.

وفي المواريث متن الرحبية بشرحه للإمام الشنشوري، وفي التجويد متن الجزرية بشرحها: المنح الفكرية على المقدمة الجزرية، وقرأت أيضاً عليه تفسير فتح القدير من أوله إلى آخره، وبلوغ المرام بشرح سبل السلام، وغيرها وأيضاً ممن قرأت عليهم: خالي – أخ لأمي- الشيخ علي محمد عبد الله الخميسي مدير مكتب التوجيه والإرشاد بحجة، وهو من خريجي كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد أفادني كثيراً وشجعني على طلب العلم.

وقد قرأت عليه المذكرة في أصول الفقه، وإرشاد الفحول للإمام الشوكاني، وأيضاً سمعت له أي: قرأت عليه ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل.

ولا أنسى أستاذي القدير الذي درسني في الابتدائية الشيخ محمد حسن السودي الخميسي خريج كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فقد قرأت عليه كثيراً من العلوم الشرعية.

وكان –حفظه الله– يشجعني على طلب العلم، وعموماً فإني نشأت في بيئة علمية جل من فيها من خريجي كلية الشريعة بالرياض، أو الجامعة الإسلامية، ولا أنسى شيخي القدير القاضي أحمد حسن الطيب فله فضل علي كبير بعد الله، ولا أبالغ إذا قلت: إنه كان الشخصية المشرفة على تربيتي من خلال ابن خالي الأستاذ محمد علي محمد الخميسي.

ثالثاً: العلماء الذين درست على أيديهم:

والدي الشيخ عبد الله بن علي الخميسي.

خالي الشيخ علي محمد عبد الله الخيمسي.

أستاذي الشيخ محمد حسن السودي الخميسي.

أستاذي وشيخي القاضي أحمد حسن الطيب عضو المحكمة العليا.

الشيخ منصور بن علي الخميسي.

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد عزيز الزنداني.

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان.

الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني.

الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.

الشيخ العلامة عبد الله الحاشدي.

الشيخ العلامة محمد بن يوسف حربة.

الشيخ الدكتور أمين مقبل.

الشيخ العلامة علي بن عبد الله العديني.

الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي.

الشيخ العلامة أحمد عالي الشنقيطي.

Advertisements

الشيخ العلامة محمد سعيد الشنقيطي.

الشيخ العلامة قاسم بحر.

الشيخ الدكتور عبد اللطيف هايل.

الشيخ الدكتور صالح الظبياني.

الشيخ الدكتور أبوبكر الشنقيطي وغيرهم.

الشيخ الدكتور حسن الأهدل.

رابعاً: المؤهلات الأكاديمية:

* بكالوريوس في العلوم الشرعية واللغوية.

* ماجستير في النحو والصرف.

* دكتوراه في النحو والصرف.

خامساً: الإجازات العلمية الحاصل عليها:

* إجازة في النحو والصرف من الشيخ العلامة محمد بن المختار الشنقيطي: الإجازة في حفظ الألفية وشرح ابن عقيل.

* إجازة في القضاء والفتوى من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني.

* إجازة في المذهب المالكي من الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي.

* إجازة في الإعجاز العلمي من الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني.

* إجازة من الشيخ قاسم بحر في جميع مروياته.

* وغيرها من الإجازات.

سادساً: الوظائف التي تقلدها سابقاً والأعمال التي يشغلها حالياً:

* مدرس بالمعاهد العلمية سابقاً.

* موجه بوزارة التربية والتعليم.

* مدرس بجامعة الإيمان لمادتي اللغة العربية والتفسير - حالياً.

* مدرس لمادة النحو في برنامج رعاية الموهوبين - حالياً.

* مدرس بمركز الإمام مالك - سابقاً.

* ومشارك في التدريس في مراكز وجامعات أخرى. ورئيس تحرير صحيفة (صوت الإيمان).

سابعاً: الإنتاج العلمي (البحوث والمؤلفات):

* كتاب التسهيل في النحو والصرف – لم يطبع بعد.

* كتاب التلخيص في النحو – لم يطبع بعد.

* علم البيان في التشبيه والمجاز والكناية.

* من أوجه الإعجاز البلاغي.

* دروس في قواعد الإملاء.

* الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) والشجرة الطيبة وأوجه الشبه بينهما.

* بحوث أخرى في الأدب والبلاغة والإعجاز.

ثامناً: الحياة الدعوية والتعليمية:

بدأت حياتي الدعوية والتعليمية وأنا في سن الخامسة والعشرين حيث كنت أقوم بتدريس حلقات في المقايل والمجالس وذلك في الفقه والأصول، والتجويد والنحو، والبلاغة، وغيرها من العلوم الشرعية. وكنت آنذاك مدرساً في المعاهد العلمية، ثم تواصلت الحياة الدعوية والتعليمية حتى إني قمت بتدريس ابن عقيل مرتين ابتداء من مسجد قطران في بير عبيد وانتهاء بمسجد جامعة الإيمان، كذلك قمت بتدريس القطر – قطر الندى، والتحفة السنية، وأدب البحث والمناظرة، والمواريث، وجواهر البلاغة وغير ذلك.

وكنت مع هذا أذهب للدعوة في كثير من مناطق الجمهورية لإقامة الدورات العلمية ونحوها.