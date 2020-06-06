شكرا لبحثكم عن خبر انتحار سجينة في مركزي صنعاء بسبب زينبيات الحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الزينبيات (حوثيات) بانتحار سجينة في السجن المركزي بصنعاء.

وقال الاستاذ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنيه لمكافحة الاتجار بالبشر ان المدعوه ا.ا البالغه من العمر 23 عام انتحرت داخل حمام السجن الخاص بالنساء، وان اهلها تفاجؤوا بالتواصل معهم من السجن لابلاغهم عن انتحار ابنتهم.

ولفت فاضل انها انتحرت بسبب تضييق الخناق عليهن من قبل الزينبيات، ومنعهن من التواصل باهلهن، وتعسفات اخرى.

واوضح فاضل أن السجينه سجنت وهي تحت السن القانوني والمعلومات تفيد عن وجود اكثر من عشرين سجينه لازلن في السجن واعمارهن تحت السن القانوني.

وافاد بأن هذه الحادثه ستنعكس على بقية السجينات وان هناك حالات عده حاولن الانتحار، بسبب التعسفات التي يتعرضن لها داخل السجن من قبل ما يسمى بالزينبيات (الحوثيات).

واشارت مصادر محلية أن أهالي الضحية استبعدوا قصة الانتحار، وانهم يرغبون بتوجيه اتهام مباشر إلى إدارة السجن بمقتلها.

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