خرجت مع ابنتها لشراء كسوة الزواج فقتلها الحوثيون "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - في حلقة جديدة من مسلسل استهانة الحوثيين بدماء اليمنيين؛ قتلت امرأة وابنها وأصيب آخرون، برصاص ميليشيات الحوثي بمحافظة إب، وسط البلاد.



وقال شهود عيان إن امرأة قتلت برفقة ابنها برصاص ميليشيا الحوثي ونجت ابنتها العروس بأعجوبة، فيما أصيب آخرون بذات الحادثة، وفق ما ذكره موقع "المصدر أونلاين"، الإخباري المحلي.





وفي التفاصيل فإن مسلحين حوثيين على متن عربة عسكرية "طقم"، أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة نقل "باص"، في الطريق العام بمنطقة "المعاين" غرب مدينة إب، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

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