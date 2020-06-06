شاهد.. المليشيا تفرض مبالغ كبير على التجار وأصحاب المجوهرات بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف سكان محليون، من استمرار مليشيات الانقلاب الحوثية، في السطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام ونهب المحلات التجارية، تحت مبررات واهية.

ونشر الناشط السياسي والأكاديمي الدكتور رياض الغيلي، محادثة مع احد السكان عبر تطبيق" واتس آب" يوضح ما تقوم به المليشيات الحوثية على التجار والمحلات التجارية بمنطقة شميلة في صنعاء.



واشار إلى ان المليشيات الحوثية تقوم بإغلاق المحلات التجارية تحت مبرر مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا انها تقوم بابتزاز التجار لدفع مبالغ طائلة تصل لحد 5 مليون ريال في منطقة شميلة.

واضاف ان مليشيات الانقلاب تفرض المبلغ على كل محل خصوصا على أصحاب المجوهرات والمحلات التجارية الكبير.

وطالب الغيلي، أصحاب المحلات التجارية في عموم محافظات الجمهورية، توثيق كل عمليات السطو والجبايات التي تقوم بها الميليشيات، والتي تتم بصورة فردية أو رسمية من أي جهة كانت.

وشدد على ضرورة التوثيق بالصورة بالفيديو بالسندات بالتعميمات وأرسلوها على الخاص، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم ضد أي بلطجي كائنا من كان.

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