شكرا لبحثكم عن خبر دراسة تكشف رابطا خفيا بين أدوية الضغط وكورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بينما يظل سعي العالم مستمرا وراء دواء أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، يحاول العلماء البحث بين ما هو متوافر من عقاقير عن علاج ربما يقلل من خطورة المرض الذي أصاب الملايين وأودى بحياة مئات الآلاف.

وكشفت آخر المساعي، من خلال دراسة جديدة، أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض "كوفيد 19"، بعكس ما كان يعتقد سابقا.

وتهدئ نتائج الدراسة المخاوف من أن عقاقير ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تتسبب في تفاقم المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأوضح باحثون في دراسة نشرت في دورية "يوروبيان هارت"، أنه "بوجه عام فإن مخاطر الوفاة عند مرضى ارتفاع ضغط الدم كانت أعلى بواقع المثلين مقارنة مع غيرهم، كما زاد لديهم احتمال الاحتياج إلى أجهزة تنفس صناعي".

لكن مخاطر الوفاة بسبب وباء "كوفيد 19" بين أولئك الذين يتناولون أي نوع من الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع ضغط الدم، في الدراسة التي شملت حوالي 2900 مريض دخلوا في فبراير ومارس مستشفى "هو شين شان" في مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي للجائحة.



وكان العديد من الأبحاث السابقة، قد أشار إلى أن الأدوية ربما تزيد حدة مرض "كوفيد 19".

وقال في لي الباحث المشارك في الدراسة: "دهشنا بشدة لأن تلك النتائج لم تدعم افتراضاتنا الأولية. في الواقع، كانت النتائج في الاتجاه المضاد".

وأضاف الباحث أن الأدلة حتى الآن ناتجة عن دراسات رصدية وليس تجارب سريرية، لكن في الوقت الحالي "نقترح ألا يوقف أو يغير الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم ما لم يأمر الطبيب بذلك".

وأوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.

وقال الطبيب لويس رويلوب من مستشفى 12 أكتوبر في مدريد في افتتاحية الدورية، إن النتائج تفتح الباب أمام إمكانية دراسة استخدام تلك الأدوية كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد.