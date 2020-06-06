شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وحدة النازحين: تضرر 1024 اسرة نازحة جراء الامطار التي شهدتها عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن 1024 اسرة نازحة بعدن تضررت جراء الامطار التي شهدتها مديريات المحافظة، امس الخميس، اثر الحالة المدارية التي شهدتها محافظات المهرة وحضرموت وشبوه وأجزاء من محافظة ابين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واشارت الوحدة التنفيذية في تقرير لها، الى احتاج مخيمات النازحين في الفارسي والشعب والحفرة، وعمران، وبئر أحمد، وقرو، ورأس عباس، وكبجن في مديرية البريقة، والصوامع في مديرية المعلا، وحوش المخيمات بمديرية خور مكسر لـ 108خيمة، و533 طرابيل وخشب للاضرار الجزئية و1011 مواد ايوائية و1024 سلة غذائية و1024 سلة صحية .

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