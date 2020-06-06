شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : الإعلان عن توفير أول دواء فعال لكورونا .. "صورة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة “سدير فارما ” عن تصنيع دواء ” فافيبيرا فير” وتوفيره في السعودية للقضاء على فيروس كورونا. وكان الدواء الواعد قد حقق نجاحا كبيرا في علاج الأوبئة ونتائج مدهشة في الاختبارات السريرية لتجربة علاجه لمرضى كورونا . وقالت الشركة الرائدة في المملكة والشرق الأوسط إنها تعاونت مع شركة «تشجيانغ هيسون» الدوائية لتوفيره في المملكة قريباً .

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