شكرا لقرائتكم خبر عن سبب ظهور حساب ترامب عند البحث عن كلمة "عنصري" في "تويتر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرحت خلال الأيام الماضية تساؤلات حول سبب ظهور حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع تويتر كأول نتيجة في البحث على كلمة عنصري. Advertisements وأرجع خبراء سبب ذلك استخدام اسم ترامب في كثير من التغريدات المناهضة للعنصرية خلال الأيام الماضية، وبشكل كثيف على إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي. يذكر أن حادثة مقتل فلويد تسبب في أثارت الكثير من الاحتجاجات في عدة ولايات أمريكية.

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