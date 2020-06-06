شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من موجة غبار كثيفة ضربت طريق الطائف -الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من موجة غبار كثيفة ضربت طريق (الطائف-الرياض). وتسببت موجة الغبار في شبة انعدام في الرؤية الأفقية؛ لذلك نبهت الداخلية على قائدي المركبات بتوخي الحذر.

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