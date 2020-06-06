شكرا لمتابعة خبر عن مطار الريان الدولي يستقبل رحلة جوية من الامارت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏قالت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن، ان مطار الريان الدولي في مدينة المكلا استقبل رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت، ان الطائرة تحمل على متنها 293 مواطناً يمنياً من العالقين في الخارج.

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وأشارت إلى أن إعادة العالقين جاء وفقاً لبروتوكول الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء ‎كورونا.