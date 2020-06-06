شاهد : مراسل قناة الجزيرة تركيا ستتدخل في اليمن لتثبيت الشرعية (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل قناة الجزيرة في اليمن ، الصحفي سمير النمري ، ان تركيا ستتدخل في اليمن لتثبيت الشرعية حد قوله.

وقال النمري في تغريدة له ان تركيا بعد تثبيتها للشرعية في ليبيا ستتوجه نحو اليمن لاعادة وتثبيت الشرعية في البلد.

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وأشار ان انقرة في طريقها للعودة وتصدر المشهد الدولي بعد غياب دام نحو قرن.

وتأتي تغريدة النمري بعد أسابيع فقط من كشف تقارير غعلامية عن توجهات تركية في اليمن وخاصة في المحافظات الجنوبية، وسعي تركيا لإيجاد موطئ قدم لها في سقطرى وشبوة..

مصادر مطلعة ذكرت لـ "يمن الغد" أن تركيا تحاول منذ أشهر بدفع الحكومة الصومالية للتحرك صوب جزيرة سقطرى وانها ستدعمها في ذلك إلاّ أن الحكومة الصومالية الحالية لازالت ترفض هذا التوجه التركي..