شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر صور جريئة وفاضحة .. باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر صور جريئة وفاضحة .. باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. شاهد

* فتاة شديدة الجمال تترك سباق السيارات وتتوجه نحو الافلام الإباحية وتكشف عن سبب صادم لم يخطر على بآل احد.. شاهد

* الفنانة سيرين عبدالنور تذهل جمهورها بصورة ليس لها مثيل .. وأمير سعودي يتقدم لها بعد مشاهدة هذة الصور .. شاهد

* شاهد عقوبة من يمارس العادة السرية في اندونيسيا .. أغرب 7 قوانين جنسية في العالم

* هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شوف فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع

* قناة الجزيرة تنشر فيديو صادم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج جداً... شاهد

* الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

* الراقصة صافيناز تنشر فيديو قديم لها وهي مرتدية فستان شفاف يكشف جسمها..(شاهد الفيديو)

* عاجـــل: فاجعة مروعة تهز السعودية والحزن يجتاح كل مناطق المملكة بعد هذا الحدث الأليم.. شاهد

* هل تذكرون الفنانة نسرين طافش.. شاهدو كيف كان شكلها قبل تكبير مؤخرتها ونفخ شفايفها.. صور

* انتشار مقاطع فاضحة لممثل كويتي شهير وهو يظهر عضوه الذكري.. والمفاجاة من يكون.. شاهد

* جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

* عاجـــل: سلطان عمان يتخذ قرارًا جريئ ومفاجئ لأول مرة في تاريخ السلطنة، ودولي الخليج يضعون ايديهم على قلوبهم ويترقبون القادم

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .

يشار إلى أن هيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو

ولدت الفنانة هيفاء وهبي في منطقة محرونة بلبنان عام 1972م، عمرها 48 سنة، وتزوجت من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة عام 2009م، ثم انفصلا عام 2012م.