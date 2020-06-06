هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شوف فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل الفنانة رانيا يوسف في نشر صورها المثيرة الجدل عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

فبعد يومين من نشرها صوراً بإطلالة جريئة ظهرت فيها وهي ترتدي “جمبسوت“ ساخن أثناء وجودها بأحد المطاعم، نشرت “يوسف”، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة.

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وظهرت رانيا يوسف في جلسة التصوير الجديدة مرتدية فستانا شفافا كشف صدرها.

وزين الفستان برسومات “الجماجم” ، وزود بفتحة جانبية طويلة، تظهر بطانة قصيرة وسوداء، ما أثار انتقادات عديدة لجرأة الإطلالة.

كانت رانيا يوسف اثارت ضجةً كبيرة وصل صداها الى أروقة المحاكم المصرية، بعد ارتداءها فستاناً “فاضحا”، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وبرز اسم رانيا يوسف في قضية الفيديوهات الإباحية المنسوبة للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، لكنّها نفت أيّ صلة لها بالموضوع الذي لا زال مثار جدل