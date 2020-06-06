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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد حدث مأساوي مروع في العاصمة صنعاء وإطلاق نداء عاجل للسلطات بالتحرك لإنقاذ السكان من الخطر (صورة مؤلمة)

تعرض طفل، يوم أمس الجمعة، في العاصمة صنعاء لعضة كلبٍ في عينه وجزء من وجهه، أثناء خروجه من منزله.

وأظهرت صورة الطفل أضراراً بالغة في عينه اليسرى وجزء من وجهه إثر عضة الكلب، ما قد يتسبب بفقد عينه، بالإضافة إلى إصابته بداء الكلب القاتل.

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وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نداء إلى أمانة العاصمة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات للحد من انتشار الكلاب الضالة، الذي أصبح ظاهرة متكررة في صنعاء وعدد من المدن اليمنية.

يذكر أن العام الماضي 2019 شهد وفاة 35 شخصاً بداء الكلب، بزيادة قدرها 18 حالة عن 2018. فيما عدد الحالات التي تعرضت لعضّات الكلاب في البلاد، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019، بلغ 9498 حالة، بزيادة قدرها 2498 حالة عن العام السابق.