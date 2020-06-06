شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول يكشف أسباب تحسن الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن أسباب تحسن خدمة الكهرباء في المدينة.

وقال المصدر في تصريح لـ"عدن الغد" أن تحسن ساعات تشغيل الكهرباء بعدن امس الخميس يعود للانخفاض في درجات الحرارة وكذا فصل 35 ميجا من الشبكة في بعض المناطق بسبب الاعطال والتي أدت إلى انخفاض العجز من 230 ميجا إلى 160 ميجا وتحسن الخدمة.

وقال المصدر أن عودة الكهرباء الى طبيعتها في جميع مديريات عدن وضواحيها حاليا يعتمد على الآتي:-

- وصول وتركيب 60 ميجا طاقة مشتراه

- الاسراع في عملية الصيانة لمحطتي المنصورة وشيناز

- رفع القدرة التوليدية لمحطة الحسوة الكهروحرارية من 42 الى 83 ميجا

- اعادة محطة الحسوة 2 القطرية 50 ميجا الى المنظومة بكامل قدرتها التوليدية

- امتناع المواطن عن الربط العشوائي

وأشار إلى أنه ومن غير ذلك لن تتحسن خدمة الكهرباء في عدن إطلاقا خلال فصل الصيف.

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