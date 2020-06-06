عيدروس الزُبيدي يستقبل السفير الروسي لدى اليم

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين.

جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف القضايا ذات العلاقة بالأزمة في بلادنا، حيث أكد الرئيس الزبيدي على موقف المجلس الداعم للسلام والاستقرار، موضحاً ضرورة معالجة الملف الإنساني والخدماتي، وضرورة حل الملف السياسي والعسكري، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في هذا الجانب.

من جانبه عبر سعادة فلاديمير ديدوشكين عن بالغ سروره بلقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له، مؤكداً على موقف بلاده الداعم لجهود الرياض، ومعالجة كافة الملفات ذات الصلة.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والاستاذ علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، والاستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والاستاذ عادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية.

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