شكرا لبحثكم عن خبر ثلاث عربات عسكرية تقتحم منزل مواطن وتختطفه مع ثلاثة من أطفاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت جماعة الحوثي الانقلابية،أمس الجمعة،باختطاف مواطن و3 من أبنائه الصغار من منزلهم في قرية الشرم السافل بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار.

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وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي اقتحمت منزل المواطن "عبده الحاج محمد الدمنة " بثلاث عربات عسكرية يقودها مشرف الحوثيين الأمني بالمنطقة" أبو أشرف السماوي" ونهبت محتوياته ثم قامت باختطافه مع ثلاثة من أطفاله وهم (طارق، رشيد، سفيان).

وسبق أن اختطفت جماعة الحوثي عددا من أهالي القرية بتهم موالاتهم للدولة والحكومة الشرعية، وفق المصادر المحلية.