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ثلاث عربات عسكرية تقتحم منزل مواطن وتختطفه مع ثلاثة من أطفاله

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قامت جماعة الحوثي الانقلابية،أمس الجمعة،باختطاف مواطن و3 من أبنائه الصغار من منزلهم في قرية الشرم السافل بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار.

 

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  وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي اقتحمت منزل المواطن "عبده الحاج محمد الدمنة " بثلاث عربات عسكرية يقودها مشرف الحوثيين الأمني بالمنطقة" أبو أشرف السماوي" ونهبت محتوياته ثم قامت باختطافه مع ثلاثة من أطفاله وهم (طارق، رشيد، سفيان).

 

وسبق أن اختطفت جماعة الحوثي عددا من أهالي القرية بتهم موالاتهم للدولة والحكومة الشرعية، وفق المصادر المحلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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