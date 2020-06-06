شكرا لبحثكم عن خبر الأردن: دبلوماسيان عربيان نقلا كورونا من اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الناطق باسم اللجنة الأردنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، عن تفاصيل إصابة شخصين من جنسية عربية قادمان إلى الأردن من اليمن مصابين بـكورونا.

وقال عبيدات خلال حديثه لصحيفة رؤيا المحلية، الجمعة، إن الحالتين القادمتين من اليمن إلى الأردن، يمكن أن تكونا من الوفود الرسمية والدبلوماسية، مؤكدا أن هناك خصوصية لبعض القادمين من خارج المملكة.

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وأشار إلى أن قرار منع الدخول للأراضي الأردنية من الخارج لا ينطبق على الوفود الرسمية والدبلوماسية.

واعتبر عبيدات أن الحدود البرية البؤرة الأكثر سببا لدخول الإصابات بكورونا إلى الأردن، مشيرا إلى أن المصابين القادمين من الخارج نقلوا الوباء إلى مخالطين لهم ما تسبب بإصابة أعداد كبيرة بكورونا في الأردن، مؤكدا أنه من الصعب إغلاق الحدود البرية في المملكة.

وبين أنه كان يطلب من القادمين من الخارج عبر الحدود البرية بعد أجراء فحص كورونا لهم وظهور النتيجة سلبية، الالتزام بالحجر المنزلي، لكن هناك أشخاص لم يلتزموا بذلك.

وحول استخدام الإسوارة الإلكترونية، قال عبيدات إنه يتم العمل على تطبيقها مستقبلا، لكن هناك صعوبات تقنية والعمل جارٍ على حالها.