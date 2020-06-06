هل توفي نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق بفيروس كورونا؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي الجمعة، اللواء حسن الحمدي في صنعاء. Advertisements ونعت أسرة الحمدي في بيان اللواء حسن عبدالوهاب محمد الحمدي (74 عاماً) الذي وافته المنية في العاصمة صنعاء مشيدة بأدوراه النضالية. ولم تشر أسرة الحمدي إلى سبب وفاته التي تأتي في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا في صنعاء والذي أودى بحياة المئات من ساكنيها. واللواء حسن الحمدي هو نجل شقيق الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي وكان قائداً للواء الثالث عمالقة إبان فترة حكمه.

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