شكرا لبحثكم عن خبر القبض على ثلاثة مقيمين يمنيين في السعودية بهذه التهمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة مقيمين يمنيين بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء على الأموال.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي قوله "إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مقيمين يمنيين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال.

وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة ترصدوا لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، وقاموا بالاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية.

وأكد في ختام البيان أنه تم إيقافهم من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.