شكرا لبحثكم عن خبر إب حزينة تنعي فقيدها.. وفاة طبيب المساكين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي بمحافظة إب (وسط اليمن) الدكتور محمد حسن الدعيس، استشاري طب الأطفال الذي اشتهر بكونه طبيب الفقراء منذ عقود.

ونعت رئاسة جامعة جبلة للعلوم الطبية وكل أكاديمييها وكوادرها الفنية والأدارية، وموظفي وكوادر مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب، في بيان اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس الخميس بعد حياة حافلة من العطاء في القطاع الطبي.

ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة إلا أن مصادر طبية رجحت أن تكون وفاته بسبب فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في المحافظة.

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كما نعى ناشطون على "فيسبوك" الدكتور الدعيس ووصفوه بطبيب المساكين والغلابة الذي عالج آلاف المحتاجين مجاناً في عيادته وحتى منزله بمديرية بعدان.

واليوم الجمعة، توفي الدكتور عبد المقرمي، الذي يعمل طبيباً عاماً في مستشفى "26 سبتمبر" بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب (شرق اليمن).

وكان وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس العلمي للباطنة الدكتور ثابت محسن ناشر توفي الخميس في العاصمة صنعاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيباً في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بفيروس كورونا المستجد وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.