شكرا لبحثكم عن خبر إب حزينة تنعي فقيدها.. وفاة طبيب المساكين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
توفي بمحافظة إب (وسط اليمن) الدكتور محمد حسن الدعيس، استشاري طب الأطفال الذي اشتهر بكونه طبيب الفقراء منذ عقود.
ونعت رئاسة جامعة جبلة للعلوم الطبية وكل أكاديمييها وكوادرها الفنية والأدارية، وموظفي وكوادر مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب، في بيان اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس الخميس بعد حياة حافلة من العطاء في القطاع الطبي.
ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة إلا أن مصادر طبية رجحت أن تكون وفاته بسبب فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير في المحافظة.
كما نعى ناشطون على "فيسبوك" الدكتور الدعيس ووصفوه بطبيب المساكين والغلابة الذي عالج آلاف المحتاجين مجاناً في عيادته وحتى منزله بمديرية بعدان.
واليوم الجمعة، توفي الدكتور عبد المقرمي، الذي يعمل طبيباً عاماً في مستشفى "26 سبتمبر" بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب (شرق اليمن).
وكان وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس العلمي للباطنة الدكتور ثابت محسن ناشر توفي الخميس في العاصمة صنعاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيباً في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بفيروس كورونا المستجد وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إب حزينة تنعي فقيدها.. وفاة طبيب المساكين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.