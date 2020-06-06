شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أحد أبرز الأطباء في مأرب وكورونا يواصل ضرب كوادر القطاع الصحي في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

نعى مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، مساء اليوم الجمعة، وفاة الدكتور عبدالمقرمي، الذي يعمل طبيباً عاماً في مستشفى حكومي جنوب المحافظة.

ولم يفصح المكتب عن سبب الوفاة، إلا إنه على الأرجح قد يكون أصيب بفيروس كورونا، الذي أصبح متفشي في عموم محافظات البلاد، بما فيها محافظة مأرب.

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ويعمل الدكتور عبدالله المقرمي، وهو من أبناء محافظة تعز، طبيباً عاماً لأكثر من 20 عام، في مستشفى "26 سبتمبر" بمنطقة واسط بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، ويعد من أبرز الأطباء في المستشفى وأكثرهم شهرة على مدى سنوات.

ويواصل فيروس كورونا ضرب كوادر الطب في اليمن، ففي محافظتي صنعاء وعدن توفي العديد من الأطباء والممرضين كما هو الحال في الضالع واب وبقية المحافظات.

ففي محافظة مأرب على وجه الخصوص أعلن طبيب الأطفال عبدالرحمن السيفي تمثله للشفاء بعد أن عزل نفسه لأيام جراء إصابته بأعراض مشابهة لفيروس كورونا كما بدأ الطبيب بمستشفى هيئة مأرب العام استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور "شوقي الحايطي" يتمثل بتدرج للشفاء، بعد أن دخل العناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.