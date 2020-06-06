شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد الدولي للصحفيين يخاطب غوتيريش بشأن الصحفيين اليمنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي.

وجدد الاتحاد، في رسالته مطالبته بدعم تحركات الاتحاد لحماية حياة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين والإفراج عنهم.

وقال الاتحاد إن الصحفيين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، كما حُرموا من حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

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وندد الاتحاد الدولي للصحفيين بالهجمات على حرية الصحافة في اليمن والأخطار التي تواجه الصحفيين.

كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحقيق في جريمة اغتيال المصور الصحفي نبيل حسن القعيطي، معربًا عن قلقه من استهداف الصحفيين في اليمن بشكل مممنهج.

وقال الاتحاد إنه ضم صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في نعي مقتله ومطالبة السلطات بسرعة التحقيق والكشف عن الجناة وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وأوضح أن نبيل القعيطي البالغ من العمر 34 عاماً، والذي عمل مع وكالة الأنباء الفرنسية ومؤسسات إعلامية أخرى، تعرض للقتل بالرصاص في سيارته عند مغادرة منزله، من قبل مسلحين مجهولين هربوا بعد ذلك من مسرح الجريمة، حسب تقارير رسمية.