شكرا لبحثكم عن خبر روسيا تجلي صحفي يمني وأسرته من عدن بعد تلقيه تهديدات بالقتل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تدخلت الخارجية الروسية لإجلاء الصحفي اليمني صلاح العاقل مراسل روسيا اليوم وعائلته من مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد تعرضه للتهديد بالقتل من قبل مجهولين وفق ما أعلنته رئيسة تحرير "آر تي" مارغاريتا سيمونيان.

وكشفت سيمونيان، اليوم الجمعة، أن مراسل "آر تي" العربية، صلاح العاقل، مهدد بالقتل في اليمن منذ بضعة أيام عقب اغتيال صديقه وزميله، نبيل القعيطي ، الذي عمل مع وكالة الفيديو "رابتلي" ".

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وأعربت سيمونيان، عن شكرها لوزارة الخارجية الروسية والسفير الروسي لدى اليمن للمساعدة في إجلاء الصحفي وأسرته .

وكان الصحفي والمصور نبيل القعيطي، قتل الثلاثاء الماضي برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة عدن.

وفي وقت سابق اليوم التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.