أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 وهي كالتالي :

ناطق الإنتقالي: العمليات الإرهابية بحق الإعلاميين لن تكسر أقلامنا https://www.elyamnelaraby.com/484263/ غياب الوعي بفايروس كورونا يدفع البعض للسخرية من مرتدي الكمامات بالمخا https://www.elyamnelaraby.com/484268/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب والجوف وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/484277/ مليشيا الحوثي تستهدف مدينة التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484308 مصرع عناصر حوثية أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484316/ أهالي سقطرى يؤيدون الإدارة الذاتية للجنوب https://www.elyamnelaraby.com/484330/ Advertisements مصرع وجرح عناصر حوثية شمال شرقي مديرية الحشاء بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/484331/ إنتحار سجينة في صنعاء قبل أيام من إطلاق سراحها وإتهامات للزينبيات بتصفيتها https://www.elyamnelaraby.com/484333/ أطباء بلا حدود تصدر بيان هام بشأن كورونا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/484334/ قبائل حضرموت تمهل الدولة 20 يوماً لتمكين أبناءها من الوادي والصحراء https://www.elyamnelaraby.com/484340/ مرصد الحريات يدين تهديد عدد من الصحفيين في عدن https://www.elyamnelaraby.com/484344/ الإدارة الذاتية للجنوب تناقش مع لجنة الإشراف على قطاع المياه خطة عملها القادمة https://www.elyamnelaraby.com/484360/ لجنة الطوارئ العليا لمواجهة كورونا تتخذ العديد من القرارات والإجراءات https://www.elyamnelaraby.com/484363/

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