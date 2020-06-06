شكرا لمتابعة خبر عن الأمم المتحدة : أسوأ السيناريوهات الذي نواجهه الآن في اليمن بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الأمم المتحدة، إن اليمن بات يواجه الان أسوأ السيناريوهات، مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن”ليزا غراندي“ في تصريح لشبكة CNN:” أسوأ السيناريوهات هو الذي نواجهه الآن“.

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وحذرت من أن هذا يعني ”أن حصيلة القتلى بسبب كورونا ستتجاوز حصيلة القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة (في اليمن) خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضافت قائلة الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 في البلاد تبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، خدمات الماء والتعقيم لنحو 8.5 مليون شخص منهم 3 ملايين طفل تغلق خلال 3 أسابيع، الدعم الغذائي لـ2.5 مليون طفل جائع ستبدأ الإغلاق خلال 8 إلى 10 أسابيع“.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.

وحتى مساء الجمعة سجل اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية 469، إصابة بكورونا، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.