شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في ابين بمشاركة الدبابات والسلاح الثقيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي الجنوبي مساء امس الجمعة، في محافظة أبين .

وقالت مصادر ميدانية إن قصفاً متبادلاً بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي، تجدد في منطقتي الشيخ سالم والطرية شرق وشمال شرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

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وأوضحت المصادر أن الدبابات والمدفعيات الثقيلة دخلت على خط المواجهة في المعارك التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

ومنذ العاشر من مايو الماضي تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية و قوات المجلس الانتقالي شرق مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، خلفت عشرات القتلى والجرحى.