شكرا لمتابعة خبر عن لهذا السبب : سجينة تنتحر داخل السجن المركزي في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

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|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�سببت الزينبيات بانتحار سجينة في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقال رئيس المنظمة اليمنيه لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل ان المواطنة أ.أ البالغه من العمر 23 عام انتحرت داخل حمام السجن الخاص بالنساء، وان اهلها تفاجؤوا بالتواصل معهم من السجن لابلاغهم عن انتحار ابنتهم. ولفت فاضل انها انتحرت بسبب تضييق الخناق عليهن من قبل الزينبيات، ومنعهن من التواصل باهلهن، وتعسفات اخرى. واوضح فاضل أن السجينه سجنت وهي تحت السن القانوني والمعلومات تفيد عن وجود اكثر من عشرين سجينه لازلن في السجن واعمارهن تحت السن القانوني. وافاد بأن هذه الحادثه ستنعكس على بقية السجينات وان هناك حالات عده حاولن الانتحار، بسبب التعسفات التي يتعرضن لها داخل السجن من قبل ما يسمى بالزينبيات (الحوثيات). واشارت مصادر محلية أن أهالي الضحية استبعدوا قصة الانتحار، وانهم يرغبون بتوجيه اتهام مباشر إلى إدارة السجن بمقتلها.