شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات والمثيرة للجدل مريم حسين ، مقطعا مصورا علقت فيه على برنامج “رامز مجنون رسمي” ووجهت فيه انتقادات حادة لعدد من الممثلات اللائي ظهرن معه ووصفتهم بـ “المذلولات”.
مريم قالت في المقطع الذي صورته ونشرته على حساباتها بمواقع التواصل، إن “البصق” في وجه الفنان المصري رامز جلال ، أهون عليها من إذلال نفسها ومدحه بكلمات يختارها، كما يفعل مع ضيوف برنامجه.
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وتابعت:”بالنسبة لي لا يمكن أن أوافق على الظهور مع رامز جلال لمدحه واشتم نفسي حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار”.
وانتقدت الفنانة مريم حسين تصرفات، لجأت لها الفنانات في البرنامج، مؤكدة أنها “عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات، سوري (آسفة) يعني مو عشان شي، لكن هذه شخصيتي ما حدا يقول لي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر”.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة “إم بي سي مصر”، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ “رامز مجنون رسمي”، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي، إلا أنه واجه العديد من الانتقادات لدرجة تقديم بلاغ رسمي ضد رامز جلال والقناة السعودية التي أجبرتها السلطات على توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.
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