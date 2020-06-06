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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بشرى سارة لسكان العاصمة صنعاء.. إليكم ما جاء في الإعلان الرسمي (تفاصيل)

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تخفيض سعر الكيلو وات الواحد للكهرباء الحكومية إلى 170 ريال ولكبار المستثمرين إلى 160 ريال. وأكد مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تخفيض الوزارة لسعر الكيلو وات يأتي في ظل سياسة الوزارة الإستراتيجية والمستمرة لتوفير خدمة التيار الكهربائي برسوم مخفضة تراعي ظروف المواطنين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ظهور مؤلم لنجل عبده الجندي وهو يبكي بحرقة ويتوسل أمام اقدام قيادي حوثي ( شاهد الفيديو ) تفاصيل عملية محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاجل الحكومة الشرعية تطلع الكويت على الكارثة الحقيقية التي تحدق باليمن والمنطقة عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية Advertisements ورد للتو.. قناة "المسيرة " تفاجأ سكان العاصمة ببث هذا الخبر الصادم والمثير للمخاوف ! تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم وأشار إلى استمرار الفرق الكهربائية الميدانية في مسح وإدخال مناطق جديدة بأمانة العاصمة إلى الخدمة الكهربائية الحكومية ضمن خطة بدأت في تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة خلال شهر رمضان بهدف إعادة التيار الكهربائي للأمانة بشكل كامل وآمن ومستقر ومنتظم.

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