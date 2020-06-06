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صنعاء - ياسمين الخيامي - ظهور مؤلم لنجل عبده الجندي وهو يبكي بحرقة ويتوسل أمام اقدام قيادي حوثي ( شاهد الفيديو )

أظهر فيديو متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي، لنجل عبده الجندي محافظ تعز سابقا الذي تم تعينه من قبل الحوثيين، وهو يتوسل ويبكي أمام اقدام قيادي حوثي بعد أعتداءات مسلحة من قبل مليشيات الإنقلاب.

وجاء في المقطع الفيديو الذي سربه إعلاميين تابعين للمليشيات الحوثية، صقر الجندي وهو يرمي الشال والجنبية أمام أقدام أحد القيادات الحوثية في منطقة الحوبان.

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ظهور مؤلم لنجل عبده الجندي وهو يبكي بحرقة ويتوسل أمام اقدام قيادي حوثي ( شاهد الفيديو )

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وطالب نجل الجندي وهو يصرخ ويبكي بحرقة من القيادي الحوثي أعمال دولة لا أعمال مليشيات وعصابات وفاسدين في تعز، مما يثبت الممارسات المليشاوية التي تقوم بها عناصر الانقلاب في مناطق سيطرتها.

وقال أحد المواطنين في الفيديو ذاته الذي رصده (نافذة اليمن)، بأن هناك واقعة أعتداء مسلح هي الثانية في نفس المنطقة التي تقبع تحت سيطرتهم ولم يذكر أسمها، حيث شن مسلح حوثي هجوم عنيف وأطلق النار بشكل عشوائي ما تسبب بتلف خزنات مياه المواطنين واثارة الرعب والهلع بين النساء والاطفال وإجهاض ثلاث حوامل لإطفالهن ووفقا لما قاله المواطن.

وقام بتسريب الفيديو شخص يدعى فضل النهاري وعلي مغلس شقيق محافظ تعز حاليا المعين من قبل الحوثيين، قبل ان تزج بهم المليشيات في السجن بسبب إنتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاعتداءات والجرائم الحوثية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بمحافظة تعز.