شكرا لبحثكم عن خبر عدد ضحايا كورونا في اليمن سيتجاوز حصيلة قتلى الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الآلاف من اليمنيين، يواجهون مايصفه الخبراء بأنه قد يكون أسوأ تفش لفيروس كورونا "كوفيد-19" على مستوى العالم.

ويسلط الخبراء الضوء على المخاوف من أعداد وفيات عالية جدا بعد بدء الأمم المتحدة قطع المساعدات عن البلاد.

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وأوضحت CNN في تقرير لها حول "الجدول الزمني لماقد يحصل في اليمن بسبب كورونا"، أن قطع المساعدات التي يشير لها الخبراء تأتي بعد قصور نسبته نحو 50% من قيمة التبرعات التي طلبتها الأمم المتحدة والبالغ قيمتها 2.42 مليار دولار، حيث جمع المتبرعون ما قيمته 1.35 مليار دولار عبر اجتماع بواسطة "فيديو كونفرنس" الأسبوع الجاري.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إن "أسوأ السيناريوهات وهو الذي نواجهه الآن يعني أن حصيلة القتلى بسبب فيروس كورونا ستتجاوز حصيلة القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة خلال السنوات الخمس الماضية"، في اليمن.

وحذرت غراندي من أن "الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 مستشفى في البلاد ستبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، وخدمات الماء والتعقيم لنحو 8.5 ملايين شخص منهم 3 ملايين طفل ستغلق خلال 3 أسابيع، والدعم الغذائي لـ2.5 مليون طفل جائع ستبدأ الإغلاق خلال 8 إلى 10 أسابيع".

وحتى اليوم الجمعة بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً 453 بينها 103 وفيات و17 متعافياً، فيما تتكتم جماعة الحوثيين على أرقام الإصابات في مناطق سيطرتها شمالي البلاد.