شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. استخراج سيارة شاص دفنتها السيول تحت الأرض بمأرب وهذا مصير سائقها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن سكان محليون اليوم الجمعة من العثور على سيارة شاص جرفتها مياه السيول المتدفقة مع وادي الخشب بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر "يمن برس" إن سكان محليون تمكنوا من العثور على سيارة المواطن "محمد بن حمد بن شاهرة" بعد إن دفنتها مياه السيول في منطقة الحامي بسائلة وادي الخشب شرقي مدينة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن بن شاهرة نجا من الغرق بعد أن جرفت مياه السيول سيارته أثناء محاولته عبور مجرى السيول شرقي مدينة مأرب.

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وتداول ناشطون في محافظة مأرب صوراً قالوا إنها للحظة الحفر على سيارة بن شاهرة لاستخراجها بعد ان تم العثور عليها وقد دفنتها السيول وسط وادي الخشب.

وشهدت محافظة مأرب أمطاراً غزيرة أمس الخميس جراء تأثيرات المنخفض المباشرة والتي أدت إلى تدفق كبير لمياه السيول متسببة في أضرار في الأراضي الزراعية والممتلكات.