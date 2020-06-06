شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. مسلحان حوثيان ينهبان محلًا تجاريًا في وضح النهار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم مسلحان حوثيان تابعان لجماعة الحوثي محلًا تجاريًا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء وقاموا بنهبه في وضح النهار بقوة السلاح. ووثقت كاميرا المحل الكائن في مدينة رداع الفرزة، بأسواق مجمع الرياض أمام مطعم فلسطين، اقتحام مسلحين حوثيين يرتديان الزي العسكري ويرفعان السلاح في وجه الضحية ويطالبونه بفتح خزنة الأموال قائلين "افتح افتح الدرج.. افتح احنا دولة" Advertisements وعندما رفض صاحب المحل قام المسلح الحوثي بنزع المبالغ المالية بقوة السلاح، وسط صراخ صاحب المحل، ولاذ المسلحان بالفرار. وكثرت حوادث نهب أصحاب المحلات التجارية في صنعاء في الآونة الأخيرة من قبل عصابات نهب مسلحة، في ظل انفلات أمني كبير.

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