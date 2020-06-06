اخبار الخليج / اخبار اليمن

حملة مليونية لصرف رواتب الموظفين اليمنيين تكتسح مواقع التواصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر حملة مليونية لصرف رواتب الموظفين اليمنيين تكتسح مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

أطلق نشطاء يمنيون الخميس، حملة الكترونية مليونية للمطالبة بصرف رواتب الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ نحو أربعة أعوام.

Advertisements

ولاقت الحملة التي انطقلت عبر هاشتجات #الراتب_حق_وطني، #أصرفوا_رواتب_كافة_موظفي_اليمن، #_يجتاح_اليمن_بصمت، الكثير من المتضامنين من داخل وخارج اليمن الذين نددوا بحجم المعاناة التي يعيشها الموظفون اليمنيون في ظل الأزمة الانسانية التي تشهدها البلاد وانتشار جائحة كورونا.

وانقطعت رواتب الموظفين في المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين منذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

ويعيش أكثر من مليون ومائتي ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين بلا مرتبات للعام الرابع على التوالي وسط ظروف إنسانية صعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة مليونية لصرف رواتب الموظفين اليمنيين تكتسح مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا