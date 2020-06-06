شكرا لبحثكم عن خبر حملة مليونية لصرف رواتب الموظفين اليمنيين تكتسح مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلق نشطاء يمنيون الخميس، حملة الكترونية مليونية للمطالبة بصرف رواتب الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ نحو أربعة أعوام.

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ولاقت الحملة التي انطقلت عبر هاشتجات #الراتب_حق_وطني، #أصرفوا_رواتب_كافة_موظفي_اليمن، #كورونا_يجتاح_اليمن_بصمت، الكثير من المتضامنين من داخل وخارج اليمن الذين نددوا بحجم المعاناة التي يعيشها الموظفون اليمنيون في ظل الأزمة الانسانية التي تشهدها البلاد وانتشار جائحة كورونا.

وانقطعت رواتب الموظفين في المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين منذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

ويعيش أكثر من مليون ومائتي ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين بلا مرتبات للعام الرابع على التوالي وسط ظروف إنسانية صعبة.