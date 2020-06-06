شكرا لبحثكم عن خبر وزير صحة الحوثيين: مستشفى علاج كورونا يكاد يكون خالياً من المرضى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، إن حالات مرضى كورونا مستقرة ومستشفى زايد المخصص للعزل بصنعاء يكاد يكون خالياً من المرضى.

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وأوضح خلال زيارته الخميس، للمستشفى المخصص لاستقبال حالات كورونا أن الأطباء يقدمون الرعاية الصحية للمصابين، ونسبة الشفاء من المرض عالية جداً، وفق ما نشرت وكالة سبأ، الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأكد المتوكل خلال تفقده أحوال الكوادر الطبية والصحية بمركز العزل في مستشفى زايد، أن المرضى المصابين بكورونا في حالة تحسن وأن التجهيزات متوفرة، إضافة إلى توفير كافة مستلزمات الحماية للكودار الصحية.

ووجه بسرعة استقبال الحالات الحرجة بالمستشفى بدلاً من إرسالها إلى مستشفى الكويت نظراً لاستكمال تجهيزه بكافة أجهزة ومعدات العناية المركزة بما فيها أجهزة التنفس الصناعي.