شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تأمر بالقبض على شخص عقب إساءته لإحدى القبائل الجنوب.. هذا ما قاله! "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت النيابة السعودية أنها أمرت بالقبض على شخص قالت إنه أساء إلى إحدى قبائل الجنوب بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما رفع من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية، أمرت النيابة بالقبض عليه.

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وقال المصدر: "إنه بناءً على المادتين ( 15، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه".

وأهاب مصدر النيابة العامة "بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة"، مؤكداً أن النيابة العامة "تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.