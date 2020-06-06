شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة: أسوأ السيناريوهات الذي نواجهه الآن في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الأمم المتحدة، إن اليمن بات يواجه الان أسوأ السيناريوهات، مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن”ليزا غراندي“ في تصريح لشبكة CNN:” "أسوأ السيناريوهات هو الذي نواجهه الآن“.

وحذرت من أن هذا يعني ”أن حصيلة القتلى بسبب كورونا ستتجاوز حصيلة القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة (في اليمن) خلال السنوات الخمس الماضية".

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وأضافت قائلة "الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 في البلاد تبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، خدمات الماء والتعقيم لنحو 8.5 مليون شخص منهم 3 ملايين طفل تغلق خلال 3 أسابيع، الدعم الغذائي لـ2.5 مليون طفل جائع ستبدأ الإغلاق خلال 8 إلى 10 أسابيع“.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.

وحتى مساء الجمعة سجل اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية 469، إصابة بكورونا، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.