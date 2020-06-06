شكرا لبحثكم عن خبر لا مصابين جدد بسبب انعدام المسحات.. ووفاة 3 مصابين بكورونا في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منصة وعي التابعة للجنة مكافحة فيروس كورونا في ساحل حضرموت، مساء امس الجمعة، وفاة ثلاث مصابين بالفيروس ورصد سبع حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس.
وقالت المنصة في بيان لها ، إن عدد حالات المخالطين لمصابي فيروس كورونا ارتفع إلى ألف و49 مخالطا نشطا، مشيرة إلى التواصل هاتفيا مع ألف و24 مخالطا منهم، وزيارة 25 آخرين.
وقال مصدر بمكتب صحة حضرموت ان انعدام المسحات وعدم توفرها تسبب في عدم عمل فحوصات جديدة لمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا وهو ما ادى صفر حالات جديدة داعيا الى سرعة ارسال المسحات من محافظة عدن .
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