شكرا لبحثكم عن خبر أكثر من 35 طبيب.. قائمة بأسماء الأطباء الذين توفوا في اليمن بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أكثر من 35 طبيبا يمنيا حتفهم، أثناء تصديهم لكورونا، منذ تسجيل البلاد أول إصابة بالفيروس في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، إن 17 طبيبا توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، فيما لازال عدد من الأطباء مصابين بالوباء ويتلقون العلاج.

وذكرت المصادر أسماء الأطباء الذين توفوا بكورونا في صنعاء وهم: أولاً: (1- د. آمال نعمان الذبحاني -طبيبة عيون، 2- د. أحمد المؤيد -طبيب مسالك ـ مدير ومالك مستشفى المؤيد 3- د. ثابت محسن ناشر- باطنة، 4- د. حاتم أبو حاتم - مختبرات، 5- د. شاهر الشيباني - جراحة عامة، 6- د. عبدالله الهيصمي - طبيب عظام، 7- د. عبده علي- صيدلي، 8 - د. فؤاد الشغدري ـ عناية مركزة، 9- د. فؤاد أحمد مقبل ـ طبيب أسنان، 10 - د. محمد المنصور - 11 - د. عبدالله صعصعة، 12 - د. منير القعيش، 13 -ضيف الله العمراني تمريض ، 14 - فارس مجلي | تمريض ـ 15د. علي لطف حمزة -باطنة ، 16- د. محمد مذيور- طب عام ، 17- د. لطفي عبداللطيف- طب مجتمع).

وفي العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، توفي نحو 11 طبيبا منذ بداية تفشي الوباء، وذكرت مصادر أن الاطباء الذين توفوا بكورونا في عدن هم:( 1- د. ابتهال حمود- نساء وولادة؛ 2 - د. نبيل أحمد | ميكروبيلوجي، 3- د. عارف أحمد علي صحة عامة؛ 4- د. سميرة الحمادي -مختبرات؛ 5- د. يونس أنيس بن طالب باطنة ـ أعصاب ؛ 6- د. عادل السراري -أسنان ؛ 7- د. صالح الداوودي- عظام ؛ 8- د. محمد القلعة- باطنة؛ 9- رقية الريمي - ممرضة؛ 10 - د. أحمد قاسم | أسنان؛ 11 -د. سالم العرابي استشاري أطفال).

كما تم تسجيل وفاة ثمانية أطباء في مناطق ومحافظات يمنية محتلفة وهم: ( 1- د. محمد حسن الدعيس- استشاري أطفال ـ إب؛ 2- د. يسري مجلي ـ طب أسنان ـ إب؛ 3- د. أحمد المغلس- استشاري عيون ـ تعز؛ 4- د. حسن عشيش -طبيب جلدية ـ الحديدة؛ 5- ناصر جخبة- مدير مكتب الصحة في مودية ـ أبين؛ 6- صالح القطيش مدير قسم المختبرات ـ لودر ـ أبين؛ 7- د. حسين الجفري- أطفال ـ أبين، 8- زياد الفاطميممرض ـ إب ـ ذمار)

وكان وكيل مساعد وزارة الصحة، عبد الرقيب الحيدري، قالت في وقت سابق، إن "19 طبيبا من مختلف محافظات اليمن، توفوا أثناء مواجهتهم للفيروس".

وأوضح الحيدري، في منشور له على الفيس بوك، أن "عددا من الأطباء أصيبوا بالفيروس، ولازالوا يتلقون العلاج، فيما تماثل آخرون للشفاء".

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ودعا الجهات المعنية إلى مد الوزارة ببيانات المصابين أو المتوفين من العاملين في القطاع الصحي.

وأعلنت الحكومة الشرعية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصاباة إلى 469 إصابة بكورونا في البلاد، بينها 111 وفاة 21 حالة تعاف.

ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

فيما تتوالى التحذيرات الأممية من كارثة صحية جراء الوباء في اليمن، وتوقعات بأن عدد ضحايا المرض أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

,قالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن معدل الوفيات بكورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.

فيما صرح ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوك لوتسما، عبر بيان له الأسبوع الماضي، بأن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة كورونا وعددها 38، امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس، محذرا من تسبب الجائحة في مجاعة لدى الملايين.