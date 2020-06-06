شكرا لبحثكم عن خبر السفير البريطاني في اليمن يحذر من كارثة مدمرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، الحوثيين بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، الوصول إلى العائمة النفطية صافر قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، حيث تحذر تقارير من احتمالات انفجارها بحمولة تقدر بأكثر من مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

وقال آرون في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، الجمعة، " ‏تسبب تسريب 20 ألف طن من الوقود بأضرار بيئية هائلة في سيبيريا (روسيا)، بينما تحتوي الناقلة صافر في اليمن على ما يقارب 150،000 طن من النفط الخام الذي سيدمر البحر الأحمر وساحله إذا تسرب".

وأضاف السفير البريطاني أنه على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.

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