فيروس كورونا يجتاح السلطة القضائية.. وفاة 36 قاضي بالوباء في صنعاء (أسماء)

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي القاضي تقي عبدالله أحمد تقي، قاضي محكمة جنوب غرب الامانة ،الجمعة عن عمر ناهز 41 عاما قضاه في مجال القضاء. وقالت مصادر قضائية رصدها " المشهد اليمني " الجمعة، إن السلطة القضائية خسرت 36 قاضيا في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا . وأضاف القاضي أنيس جمعان على صفحته في الفيس بوك أن 36 قاضيا غادر الحياة في اليمن وهم : احمد يحيى عباس وعلي حسن العامري وجمال إسماعيل وعلي الحمزي وعبد الله الجنداري ووفاء ناجي ومحمد مرعي ومحمد الشرفي وعبد المجيد عبد القادر وعبد الرحمن المحبشي وفضل الانسي وأحمد عبد القدوس وغلاب والناخبي وعبدي والصبيحي والعنسي والعبسي وابو طالب والصلوي وشرف الدين والصبيحي والمهدي وعوض وسمير علي والجمره والشامي وأبو طالب والقاسمي وجمعان وتقي والمقالح والصادق . وتتكتم المليشيا عن المرض- لدوافع مادية - وهو ماتسبب في وفاة العديد من القضاة وسط إصرار المليشيا بعدم إيقاف الدوام في المحاكم والتي تشهد تزاحم شديد دون إجبار المواطنين على لبس الكمامات داخل المحاكم حتى لايتعرص القضاة للوفاة ويتسبب الوباء في القضاء على الكوادر اليمنية المؤهلة .

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