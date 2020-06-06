شكرا لبحثكم عن خبر شاهد انهيار صخري مروع على منزل مواطن في إب.. وتساقط الصخور مستمر ويهدد عزلة بأكملها (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت السيول التي استمرت أمس في محافظة إب (وسط اليمن) لأكثر من 18 ساعة، في إنهيارات صخرية طالت منازل مواطنين وعدد من الأراضي الزراعية في في عزلة الجوالح مديرية مذيخرة.

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني"، إن انهيار صخري مروع، تسبب في هدم منزل المواطن احمد عبدالله قاسم عثمان، في قرية الخروف بعزلة الجوالح بمديرية مذيخرة.

وأوضحت، إن الانهيار الصخري تسبب في نزوح كل أفراد الأسرة، التي قررت النزوح قبل لحظات من هدم منزلهم جراء تساقط الصخور، فيما نزحت عدد من الأسر المجاورة من منازلة خشية من الانتهيارات الصخرية.

وأضافت المصادر، أن الانهيارات الصخرية من الجبل المطل على عزلة الجوالح، مازالت تتسافط إلى الآن، وتهدد سكان العزلة بأكملها، الواقعة على جبل قرعد الذي يعد أعلى جبل في مديرية مذيخرة .

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يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات من ابناء الجوالح لإطلاق مبادرة لدعم المواطن "عثمان" الذي تهدم منزله، من قبل تجار ومغتربين العزلة لإعادة بناء المنزل.