شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يجتاح السكن الجامعي بعد رفض الأكاديميين بجامعة صنعاء اخلائه ووفاة عدد من المدرسين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أكاديمية عن إنتشار فيروس كورونا في السكن الجامعي الخاص بجامعة صنعاء والذي حاولت المليشيا الحوثية إجبار بعض المدرسين على اخلائه في وقت سابق .

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني" اليوم الجمعة، إن ن العديد من المدرسين تعرضوا لعدة مضايقات من قبل الحوثيين بهدف إخلاء السكن لكن تكاتف أعضاء هيئة التدريس حال دون ذلك .

وأضافت؛ أن تسعة اكاديميين توفوا وسط شكوك في إقحام فيروس كورونا للسكن الجامعي والذي تسبب في عددا من الأكاديميين.

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وأكدت المصادر عدم قيام المليشيا بواجبها تجاه المدرسين المنقطعة رواتبهم، ولم يقوموا برش وتعقيم السكن الجامعي بعد تفشي الوباء داخله .

هذا وتم ‏أختيار جامعة صنعاء وفندق موفنبيك مقر للحجر الصحي للمناطق المحيطه وفندق سام بشارع القياده للأحياء المحيطه به وأيضاً جامعة صنعاء ومستشفى الكويت ومستشفى زايد وفي مباني جامعة الأيمان .

الجدير ذكره أنه تم تجهيز مستشفى زايد ببعض المعدات الطبية بينما لم يتم تجهيز بقية المناطق والتي تتطلب توفير وسائل الحماية اللازمة للمقربين من هذه المناطق والعاملين الصحيين .