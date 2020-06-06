شكرا لبحثكم عن خبر فتوى يمنية بشأن كيفية غسل موتى ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الشيخ علي القاضي، فتوى يمنية حول كيفية غسل موتى فيروس كورونا المستجد، بناء على ما قال إنه بطلب اللجنة المختصة بمواجهة الفيروس.

وقال القاضي في فتواه التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، أن التيمم في الشرع هو البديل عن الغسل والوضوء عند خوف الضرر من الغسل أو الوضوء لجرح ونحوه

قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: ٦]

قال صلى الله عليه وسلم(التيمم ضربة للوجه والكفين) وهو حديث صحيح رواه أهل السنن وغيرهم واصله في البخاري ومسلم.

وأضاف : وعليه فيجوز التيمم لموتى هذاء الوباء للعجز عن غسله خوفا من العدوى؛

فيحتاط المتيمم بكل وسائل الوقاية الممكنة من كفوف وبدلة وكمامات ثم يحضر صحن فيه تراب طاهر يقدر بنصف كيلو تقريبا ثم يفرق أصابع يديه وينوي عن الميت ويسمي الله ويضرب بكفيه التراب ضربة واحدة ثم يمسح بكفيه وجه الميت، ثم يمسح ظاهر كف الميت اليمين وباطنها ويدخل أصابعه بين أصابع الميت، ثم يفعل ذلك مع كفه الشمال ويكون المسح الى الرسغ؛ أي موضع ساعة اليد.

وتابع: ولايشترط تراب جديد لكل ميت بل يكفي التراب السابق، وكون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين هي أصح كيفية ثبتت في السنة النبوية عن التيمم وتعد أسهل و أأمن كيفية أيضا، خاصة مع موتى هذا الوباء رحمهم الله وبهذا يكون قد تم تطهير الميت ولم يعد محتاجا للغسل.. والله أعلم.

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من أبريل وحتى مساء اليوم إلى (469) و(111) وفاة(23) تعافي.