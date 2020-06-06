شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن أصيب بكورونا.. تعافي طبيب اليتامى في شبوه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خرج الدكتور علي صالح ابوبكر بن ثابت بكل خير من الحجر الصحي بعد اصابته بكورونابعد انتهاءفترة العلاج اليوم الجمعة في محافظة شبوة.
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني" أن الدكتور علي صالح المتخصص في طب الاطفال خرج بسلامة الله من الحجر الصحي بعد تعافيه من فيروس كورونا .
واكدت المصادر أن الدكتور علي صالح والشهير بطبيب اليتامى حيث أنه يعالج كل الاطفال اليتامى مجانا داخل شبوه عاد إلى عمله بعد تعافيه .
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