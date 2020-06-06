شكرا لبحثكم عن خبر إرهابي حوثي يقتل أخيه في محافظة عمران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم إرهابي حوثي على قتل أخيه في محافظة عمران بعد تعبئته من قبل المشرفين الثقافيين الإرهابيين الحوثيين في ظاهرة أصبحت متكررة في مناطق سيطرة الحوثيين .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن الإرهابي الحوثي فايز . ص .ن . أقدم على قتل أخيه مصطفى في مدينة عمران بعد تعبئته من قبل المشرفين الحوثيين على العنف وتكفير من يخالفهم .
وأضافت المصادر أن الإرهابي الحوثي حضر دورة ثقافية تم فيها غسل دماغه وفور عودته وجه بندقيته نحو أخيه الآمن في منزله وأرداه قتيلا بأربع رصاصات .
هذا وتكررت عمليات العنف من قبل العناصر الحوثية تجاه أهاليهم وهو ما تسبب في قيام العديد منهم بقتل آبائهم وأمهاتهم واخوانهم وهو ما يعكس الفكر الإرهابي الحوثي الذي انعكست سلبياته تجاه أهالي الممواليين لهم في الدرجة الأولى .
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